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فيروس كورونا: عزل آلاف السكان في فنادق في بكين

04:08 م السبت 21 مايو 2022
فيروس كورونا: عزل آلاف السكان في فنادق في بكين

إصابات كورونا في الصين

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بكين- (بي بي سي):

في محاولة للحد من تفشي وباء كورونا، عزلت السلطات في العاصمة الصينية بكين خلال الليل الآلاف من سكان المدينة الذين أظهرت فحوصهم نتائج سلبية. وأرسلتهم إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي الإجباري.

ونقل إلى الفنادق 13 ألف ساكن من المناطق التي فرض عليها عزل شامل في جنوب شرق البلاد، وطلبت منهم البقاء في فندق العزل لمدة سبعة أيام.

وتتخذ الصين إجراءات صارمة وتطبق سياسة الخلو الكامل من المرض.

ومن الإجراءات الصارمة التي فرضتها الصين الإغلاق الشامل كالذي طبق في مدينة شنغهاي، التي تشهد إغلاقاً يشمل سكانها الـبالغ عددهم 25 مليوناً.

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