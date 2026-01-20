كتب- مصراوي:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك في عامها الثالث والثلاثين على مستوى الجمهورية، بمبنى المركز الرئيسي للاتحادات الطلابية بالعجوزة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم الأنشطة اللغوية الهادفة، ومبادرات تنمية اللغة العربية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأساسية الأربع: (الاستماع – الكلام – القراءة – الكتابة)، وإحياء فن الخطابة المرتجلة لبناء الشخصية الفعالة، ورفع مستوى الإلقاء الشعري المعبر لدى الطلاب بما يعزز الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى فيما يرغب الطالب في التعبير عنه والتحاور فيه، وتدريب الطالب على تقويم ما يقرأ أو ما يكتب تقويمًا نحويًا صحيحًا، وتنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس قيم الانتماء في نفوس الأبناء.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة تستهدف من طلاب التعليم العام طلاب الصف الثالث الإعدادي من البنين والبنات من مدارس التعليم العام والقوميات والخاص والمتفوقين (STEM) والمكفوفين، وطلاب المرحلة الثانوية (الصف الثاني أو الثالث) من البنين والبنات، (طالب واحد فقط من الصف الثاني أوالثالث من المرحلة الثانوية)، ولكل مرحلة منهما امتحان خاص يتناسب مع ما درسه الطالب أدبيًا (شعرًا ونثرًا) ومدى إجادته للقواعد النحوية والإملائية لما سبق دراسته في كل مرحلة.

وأكدت الوزارة أن المسابقة تُنفذ عبر عدة مستويات، تبدأ على مستوى المدرسة في الفترة من يوم الثلاثاء 10/2/2026 وحتى يوم الخميس 12/2/2026، ثم على مستوى الإدارة التعليمية في الفترة من يوم الأحد 15/2/2026 وحتى يوم الثلاثاء 17/2/2026، ثم على مستوى المحافظة في الفترة من يوم الأحد 22/2/2026 وحتى يوم الثلاثاء 24/2/2026، وصولًا إلى مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية (تعليم عام) والمكفوفين، وذلك يوم الأربعاء 25/3/2026.

وبالنسبة لنظام التقويم لطلاب المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية (العام فقط)، يُجرى التقويم في امتحانين، الامتحان الأول امتحان تحريري ويقيس مستوى الطالب من حيث التحليل الأدبي والسلامة النحوية والهجائية، والامتحان الثاني شفوي، ويُراعى في تقدير أداء الطالب مستوى الثقة بالنفس والهيئة العامة، والإلقاء الجيد للشعر المقنع المؤثر، والمهارة اللغوية (مخارج الحروف – ضبط الكلمات – تنوع نبرة الصوت)، والخطابة المرتجلة.

وتُختتم فعاليات المسابقة بتكريم الفائزين الأوائل على مستوى الجمهورية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس 9/ 4/ 2026، تقديرًا لتميزهم اللغوي، وتحفيزًا لهم على مواصلة الإبداع في اللغة العربية.