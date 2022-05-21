روسيا توقف تدفق شحنات الغاز إلى فنلندا

موسكو-(د ب أ)

أوقفت روسيا بدءا من صباح اليوم السبت، تدفق شحنات الغاز الطبيعي إلى فنلندا، في أعقاب خلاف مع شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم" يتعلق بدفع مقابل هذه الشحنات بالروبل الروسي.

وأمس الجمعة أعلنت شركة "جازوم" الفنلندية لبيع الغاز بالجملة، وهي مملوكة للدولة، أنه سيتم تعليق شحنات الغاز الروسي للبلاد.

وبحسب ما ذكرته جازبروم، لم تستجب الشركة الفنلندية لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع مقابل شحنات الغاز بالعملة الروسية.

وأكدت جازوم في بيان، توقف تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا صباح السبت، وقالت إنه سيتم توفير الغاز للمستهلكين من مصادر أخرى عبر خط أنابيب "بلطيق كونيكتور"، الذي يربط بين شبكتي الغاز في فنلندا وإستونيا.

وبحسب ما أعلنته جازبروم الروسية، تلقت فنلندا ثلثي احتياجاتها من الغاز من روسيا العام الماضي، بواقع 1.49 مليار متر مكعب.

وكانت جازوم ذكرت في وقت سابق أنها لن تقبل أن تدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل. وهناك خلافات تتعلق بمسائل أخرى بين الشركتين.

وبحسب هيئة الإذاعة الفنلندية، يشكل الغاز الطبيعي حوالي 15 في المئة من استهلاك الطاقة في فنلندا، يأتي كله تقريبا من روسيا.

وقالت جازوم إنها الشركة الوحيدة في فنلندا التي تشتري الغاز مباشرة من جازبروم الروسية.

وتشكل خطوة قطع إمدادات الغاز التي اتخذتها موسكو ضد فنلندا تصعيدا مع جارتها الاسكندنافية، والتي تقدمت مؤخرا بطلب رسمي للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.