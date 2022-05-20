Masrawy logo white

إعلان

لندن تبلغ المزيد من المهاجرين بعزمها على إرسالهم إلى رواندا

02:39 م الجمعة 20 مايو 2022
لندن تبلغ المزيد من المهاجرين بعزمها على إرسالهم إلى رواندا

الحكومة البريطانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن- (بي بي سي):

تقول الحكومة البريطانية إنها أبلغت المزيد من المهاجرين، هذا الأسبوع، بعزمها على إرسالهم إلى رواندا.

وتسعى بريطانيا من خلال هذا الإجراء إلى ردع المزيد من المهاجرين عن عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة باتت تعرف بقوارب الموت.

وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاقا بملايين الدولارات مع رواندا، لاستضافة طالبي اللجوء والمهاجرين إلى بريطانيا، في إطار محاولة الحكومة القضاء على الهجرة غير القانونية في البلاد.

ونجح 8500 شخص، بالفعل، في العبور إلى بريطانيا هذا العام، لكن التحديات القانونية، التي تعترض طريق الاتفاق، حالت دون تحديد موعد لمغادرة أي رحلات جوية إلى رواندا.

وأبلغت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن خطتها ستردع العصابات الإجرامية والاستغلال، وتدعم المعاملة الإنسانية للاجئين.

لكن المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قال إن إلقاء مسؤوليات اللجوء على عاتق دولة أخرى ليس حلا.

وانتقدت المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية، وشككت في تكلفتها ومدى فعاليتها، كما أعربت عن مخاوفها إزاء سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.

هذا المحتوى من

BBC

تعرف على أنواع أغطية السيارات

اعرف الأنواع
الحكومة البريطانية المهاجرين لندن الأمم المتحدة اللاجئين

الخبر التالى:

كورونا: كوريا الشمالية تسجل 263 ألف إصابة جديدة بالحمى
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
بث مباشر| وداعا سمير صبري.. حكايات عن الفنان الراحل وعلاقته بابنه الوحيد وأحفاده
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا