لندن تبلغ المزيد من المهاجرين بعزمها على إرسالهم إلى رواندا

لندن- (بي بي سي):

تقول الحكومة البريطانية إنها أبلغت المزيد من المهاجرين، هذا الأسبوع، بعزمها على إرسالهم إلى رواندا.

وتسعى بريطانيا من خلال هذا الإجراء إلى ردع المزيد من المهاجرين عن عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة باتت تعرف بقوارب الموت.

وكانت بريطانيا قد وقعت اتفاقا بملايين الدولارات مع رواندا، لاستضافة طالبي اللجوء والمهاجرين إلى بريطانيا، في إطار محاولة الحكومة القضاء على الهجرة غير القانونية في البلاد.

ونجح 8500 شخص، بالفعل، في العبور إلى بريطانيا هذا العام، لكن التحديات القانونية، التي تعترض طريق الاتفاق، حالت دون تحديد موعد لمغادرة أي رحلات جوية إلى رواندا.

وأبلغت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن خطتها ستردع العصابات الإجرامية والاستغلال، وتدعم المعاملة الإنسانية للاجئين.

لكن المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قال إن إلقاء مسؤوليات اللجوء على عاتق دولة أخرى ليس حلا.

وانتقدت المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين خطة الحكومة البريطانية، وشككت في تكلفتها ومدى فعاليتها، كما أعربت عن مخاوفها إزاء سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.