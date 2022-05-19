Masrawy logo white

إعلان

واشنطن: السويد وفنلندا يمكن أن تنضما لـ "الناتو" خلال شهرين

11:34 م الخميس 19 مايو 2022
واشنطن: السويد وفنلندا يمكن أن تنضما لـ "الناتو" خلال شهرين

حلف الناتو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (أ ش أ):

قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، جوليان سميث، اليوم الخميس إن السويد وفنلندا يمكن أن تنضما "بشكل نموذجي" إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو) خلال "الشهرين المقبلين".

وأضافت سميث - في حديث إلى قناة (سكاي نيوز) الإنجليزية اليوم - أن التحالف الدفاعي رحب بطلبات السويد وفنلندا وأنها تعتقد أن البلدين "سوف يساهمان بشكل كبير في حلف الناتو".

وأوضحت المسئولة الأمريكية أن الولايات المتحدة تود أن ترى "ذلك يتم في غضون شهرين، فهذا هو الهدف"، مشددة على أنها "واثقة" من أن التحالف سيكون بمقدوره معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام الدول إليه.

وتابعت: إن تركيا تقدمت ببعض المخاوف، "وهم لديهم مخاوف أمنية محددة أثاروها مع جميع الحلفاء هنا في مقر الناتو، ونحن جميعاً نتعامل مع هذه المخاوف بجدية بالغة".

ودعت المبعوثة الأمريكية إلى ضرورة "الإجماع بشأن كل شئ" داخل الحلف وضرورة أن يصوت 30 من الحلفاء عليه.

هذا المحتوى من

Asha

تعرف على أنواع أغطية السيارات

اعرف الأنواع
الولايات المتحدة حلف الناتو فنلندا السويد واشنطن

الخبر التالى:

ملك إسبانيا السابق يعود لبلاده لأول مرة منذ عامين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
الأرصاد تصدر بيانها بشأن طقس الجمعة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا