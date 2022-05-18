وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يؤكدان على شراكة بلديهما ودعمهما لأوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء على تعاونهما القوي كحلفين وشريكين في الناتو ودعمهما لأوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن بلينكن التقى تشاووش أوغلو اليوم في نيويورك في إطار الآلية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا لإعادة تأكيد تعاونهما القوي كحليفين وشريكين في الناتو.

وتابع البيان "تلتزم الولايات المتحدة وتركيا بالعمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية. ويعتزم وزيرا الخارجية تعميق التعاون الثنائي من خلال الحوار البناء والمفتوح على النحو المتصور من قبل الآلية الاستراتيجية الأمريكية التركية".

وناقش الوزيران سبل وتقييم الخطوات الملموسة لتعزيز تعاونهما في قضايا الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ وتعزيز العلاقات التجارية، مع الاتفاق على تكثيف المشاورات حول مجموعة من القضايا الإقليمية.

كما أكدا مجددا على دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة الحرب غير المقبولة التي تشنها روسيا ضدها، وأكدا على دعم بلديهما لإيجاد حل لإنهاء الحرب.

وأشار بلينكن قبل الاجتماع إلى أنه سيبحث مع تشاووش أوغلو مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" كحليفين وشريكين. بالإضافة إلى الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

ومن جانبه رد تشاووش أوغلو على انضمام فنلندا والسويد قائلا "إن تركيا كانت تدعم سياسة الباب المفتوح" للانضمام لحلف شمال الأطلسي حتى قبل هذه الحرب. ولكن فيما يتعلق بهذين المرشحين المحتملين- أو الدولتين المرشحتين بالفعل- نحن لدينا مخاوف أمنية مشروعة من أنهما كانتا تدعمان المنظمات الإرهابية، وهناك قيود تصدير على المنتجات الدفاعية، مشددا على ضرورة تفهم مخاوف تركيا الأمنية.