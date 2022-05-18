إيران: سقوط 4 قتلى خلال عملية احتجاز رهائن.. وانتحار المنفذ

وكالات:

قتل 4 أشخاص بينهم امرأتان، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 7 آخرون بجروح خلال عملية احتجاز رهائن وقعت في دائرة حكومية بمحافظة ايلام غرب إيران.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، أن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 7 آخرون بجروح خلال عملية احتجاز للرهائن وقعت صباح اليوم في مكتب الأملاك بمحافظة إيلام".

وأضافت الوكالة أن "الخاطف أقدم على الانتحار وقام باختطاف عدد من موظفي قسم مكتب الأملاك بمحافظة إيلام".

فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن "الشخص الذي نفذ عملية الخطف هو موظف سابق، وانتحر بعد إطلاق النار على الموظفين".