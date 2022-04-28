نقص الذخيرة يهدد العرض الألماني لتقديم دبابات "جيبارد" لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن عرض الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بـ50 دبابة جيبارد مضادة للطائرات مهدد بالفشل بسبب نقص الذخيرة المتاحة للمركبات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء أن صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار قالت إن عدد الذخائر المتاحة في ألمانيا لا يزيد عن 23 ألف طلقة، والتي لا تغطي سوى 20 دقيقة فقط من العمل المكثف، مشيرة إلى أن بعض الانتشار البسيط للدبابات الخمسين سيتطلب مئات آلاف الطلقات لمدافعها المزدوجة.

وسعيا منها لسد العجز، تجري ألمانيا محادثات مع البرازيل وقطر والأردن التي اشترت هذه الدبابات في الماضي ولا تزال لديها ذخيرة وذلك بحسب ما صرح به مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لسرية المحادثات.

وكان تم تطوير دبابات جيبارد (الفهد) في ألمانيا خلال حقبة الحرب الباردة في السبعينيات لإسقاط مروحيات وطائرات من مسافة تصل إلى 6 كيلومتر، ولم يعد الجيش الألماني يستخدم هذه الدبابات لكنها مخزنة لدى الشركة المصنعة كراوس-مافاي فيجمان.

وربما كانت البرازيل هي الأقرب لتوريد الذخيرة إذ إنها كانت اشترت الدبابات لحماية ملاعب كرة القدم خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2014 من الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الأخرى. ولما كان هذا الحدث قد انتهى منذ فترة طويلة فقد تصبح البرازيل هي بائعة الذخيرة بينما اشترت قطر الدبابات لنفس الغرض حيث ستنظم كأس العالم لكن البطولة ستنطلق في نوفمبر المقبل.

وجاءت أول خطوة لألمانيا لإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بعد ضغوط شديدة على برلين لبذل المزيد من الجهود لدعم الدفاع الأوكراني. وأشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن بالخطوة الألمانية المفاجئة بوصفها مساهمة كبيرة في القدرات العسكرية لأوكرانيا. غير أن نقص الذخيرة يعد عقبة كبيرة تهدد بتقويض سمعة ألمانيا مرة أخرى.

وفي تصريحات لمحطة "إن-تي في"، قال السفير الأوكراني في برلين اندريه ميلنيك الأربعاء: "إذا فشلت وزارة الدفاع الألمانية في الحصول على الذخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة فإن من المحتمل أن تضطر أوكرانيا إلى رفض العرض".