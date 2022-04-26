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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطورات الأوضاع في أوكرانيا

11:34 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطورات الأوضاع في أوكرانيا

محمد بن سلمان

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الرياض- (د ب أ):

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال، استعراض الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

كما جرى بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها.

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محمد بن سلمان رئيس الوزراء البريطاني ولي العهد السعودي أوكرانيا

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