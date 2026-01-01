رئيس جامعة قنا يفتتح المجزر الآلي للدواجن ومشتل نباتات الزينة

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المجزر الآلي للدواجن بالجامعة، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وعدد من القيادات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجزر الآلي جرى تجهيزه وفقًا لأحدث النظم الفنية والصحية، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، مشيرًا إلى افتتاح منفذ لبيع منتجات المجزر يضم تشكيلة متنوعة من منتجات الدواجن، إلى جانب أنواع أخرى من الطيور الداجنة، لتلبية احتياجات منتسبي الجامعة والمجتمع المحلي بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما افتتح الدكتور أحمد عكاوي مشتل نباتات الزينة والتزيين الداخلي بالجامعة، والذي يضم مجموعة متنوعة من نباتات الزينة، فضلًا عن نباتات عطرية وطبية متميزة. ويستهدف المشتل دعم جهود التجميل داخل الحرم الجامعي، وتوفير احتياجات الكليات والإدارات من النباتات، مع إتاحة منتجاته للجمهور، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وأكد رئيس جامعة قنا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة منتجة، تسهم في تقديم منتجات وخدمات تخدم المجتمع المحلي، وتحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم العملية التعليمية والبحثية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، والاستمرار في تطوير المشروعات الإنتاجية بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.