إعلان

رئيس جامعة قنا يفتتح المجزر الآلي للدواجن ومشتل نباتات الزينة

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:38 م 01/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نباتات الزينة
  • عرض 3 صورة
    رئيس جامعة قنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المجزر الآلي للدواجن بالجامعة، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، وعدد من القيادات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجزر الآلي جرى تجهيزه وفقًا لأحدث النظم الفنية والصحية، بما يضمن تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، مشيرًا إلى افتتاح منفذ لبيع منتجات المجزر يضم تشكيلة متنوعة من منتجات الدواجن، إلى جانب أنواع أخرى من الطيور الداجنة، لتلبية احتياجات منتسبي الجامعة والمجتمع المحلي بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما افتتح الدكتور أحمد عكاوي مشتل نباتات الزينة والتزيين الداخلي بالجامعة، والذي يضم مجموعة متنوعة من نباتات الزينة، فضلًا عن نباتات عطرية وطبية متميزة. ويستهدف المشتل دعم جهود التجميل داخل الحرم الجامعي، وتوفير احتياجات الكليات والإدارات من النباتات، مع إتاحة منتجاته للجمهور، بما يسهم في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وأكد رئيس جامعة قنا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة منتجة، تسهم في تقديم منتجات وخدمات تخدم المجتمع المحلي، وتحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم العملية التعليمية والبحثية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، والاستمرار في تطوير المشروعات الإنتاجية بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشتل نباتات الزينة المجزر الآلي للدواجن جامعة قنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026