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كييف تؤكد صمود قواتها في ماريوبول وروسيا تتوعد المقاتلين القوميين بالقضاء عليهم

07:39 م السبت 16 أبريل 2022
كييف تؤكد صمود قواتها في ماريوبول وروسيا تتوعد المقاتلين القوميين بالقضاء عليهم

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (بي بي سي)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تدمير القوات الروسية لقوات الدفاع عن مدينة ماريوبول الأوكرانية سيقضي على فرصة التفاوض.

وأكد أنه إذا كانت روسيا تسعى إلى إنهاء الحرب ، فإن أفعالها فى ماريوبول تشكل خطأ فادحًا.

وتؤكد أوكرانيا أن قواتها لا تزال صامدة في ماريوبول، حيث يتركز القتال مع القوات الروسية قرب مصنع أزوف ستال العملاق للحديد والصلب المجاور للميناء. وانتشرت مقاطع فيديو لقوات أوكرانية تتعهد بعدم تسليم مواقعها.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا إن المقاتلين الأوكرانيين الذين بقوا في ماريوبول ويرفضون الاستسلام سيتم القضاء عليهم.

واقترب جنود الحلفاء الروس من الاستيلاء على مدينة ماريوبول الجنوبية.

وفي غضون ذلك، وصل صحفيو وكالة رويترز للأنباء إلى مصنع عملاق آخر في ماريوبول وهو - مصنع إيليتش للصلب - ليجدوا، على حد تعبيرهم، أطلالًا من الفولاذ الملتوي ومباني خرسانية متفجرة. وبحسب رويترز لا يوجد أثر لأي مدافع عن المنطقة. وفي خارج المصنع، تناثرت ست جثث في الشوارع المحيطة بالمنطقة.

وأعلنت روسيا يوم الأربعاء أن أكثر من ألف من مشاة البحرية استسلموا في المصنع.

وفي ميناء ميكولايف إلى الغرب ، قالت روسيا إنها قصفت مصنعا لتصليح المركبات العسكرية.

وشهد يوم السبت العديد من الضربات الجوية والصاروخية في أنحاء أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أجلت مجموعة من المدنيين من مدينة إيزيوم في منطقة خاركوف، معظمهم نساء وأطفال.

هذا المحتوى من

BBC

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