الصحة العالمية: أكثر من نصف مليار شخص أصيب بكورونا منذ نهاية 2019

جنيف- (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من يوم الخميس إن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل مؤكد بفيروس كورونا بلغ أكثر من 500 مليون شخص.

يشار إلى أنه على مستوى العالم، وبحلول مساء يوم الخميس ، كان هناك 19ر500 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19. من بينهم 19ر6 مليون وفاة تم إبلاغ المنظمة بها، وفقا للمنظمة.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في نهاية عام 2019، فإن غالبية الإصابات المسجلة كانت في أوروبا(5ر206 مليون شخص) وفي أمريكا (7ر151 مليون).

ومن ناحية آخرى، فإن أفريقيا أحصت فقط حوالي 2 % من إجمالي الحالات عالميا.

ومع ذلك، تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن هناك عدد كبير من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها في هذه القارة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الأشخاص المصابين فعليا يساوي ما يصل إلى 97 مرة الرقم المعروف.