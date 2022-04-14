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إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل ونابلس

11:45 م الخميس 14 أبريل 2022
إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل ونابلس

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (أ ش أ):

أصيب فتى فلسطيني بالرصاص المطاطي وعشرات آخرون بالاختناق، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم.

وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وبيت عنون شمال شرق الخليل.

وفي محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة "بيتا" جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، في تصريح صحفي، إن 35 مواطنا أصيبوا بالاختناق، و7 وقعوا خلال مطاردة قوات الاحتلال لهم، كما تعرضت سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر لقنبلة غاز، وتم منع سيارتي اسعاف من المرور من المدخل الرئيسي.

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