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حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية اليوم

08:41 ص الأربعاء 02 مارس 2022
حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية اليوم

فلاديمير بوتين

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موسكو- (د ب أ):

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأنه من المتوقع أن تعقد اليوم الأربعاء جولة جديدة من المفاوضات بين وفدين يمثلان الجانبين الروسي والأوكراني، وذلك في بيلاروس.

ولفتت إلى أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية عقد هذه الجولة، تماما كما كان الحال في الجولة الأولى التي عقدت أمس الأول الإثنين.

عدم اليقين ولة جديدة لمحادثات الروسية الأوكرانية

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