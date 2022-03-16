روسيا: أوفينا بالتزاماتنا الدولية وتخلصنا من الأسلحة الكيميائية منذ فترة

روسيا - (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف ، اليوم الأربعاء ، وجود أسلحة كيميائية لدى القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرًا من احتمال قيام الاستخبارات الأوكرانية بعمل استفزازي ضد السكان المدنيين باستخدام مواد سامة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كوناشينكوف قوله: "نحن نعلم جيدا، أن الاستخبارات الأوكرانية تقوم بدعم من الدول الغربية بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين، هدف هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا في استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".

وأضاف المتحدث الروسى: "أود أن أعلن رسميا، أنه لا توجد أي ذخيرة كيميائية لدى وحدات القوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وان روسيا، على عكس الولايات المتحدة، أوفت منذ مدة طويلة بالتزاماتها الدولية وتخلصت نهائيا من جميع الأسلحة الكيميائية".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الـ13 من الشهر الجاري، إلى أن روسيا "ربما تخطط لتنفيذ هجوم كيميائي" بعدما كشفت موسكو عن تعاون سري أوكراني أمريكي حول تطوير أسلحة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية.

يذكر أن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، كان قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا دولة طرف بحسن نية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي سبتمبر 2017، أكملت موسكو بنجاح وقبل الموعد المحدد بثلاث سنوات برنامجا وطنياً لتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية من الحقبة السوفييتية.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، في مارس 2020، بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة كيميائية، مجددا دعوة بلاده إلى تصفية ترسانة واشنطن الكيميائية وفقاً لأحكام معاهدة حظر الكيميائي.