اليونان تلغي طلب خضوع الملقحين للاختبار قبل دخول البلاد

01:55 م الإثنين 07 فبراير 2022
اليونان تلغي طلب خضوع الملقحين للاختبار قبل دخول البلاد

اليونان

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أثينا- (د ب ا):

أصبح السفر إلى اليونان أكثر سهولة اليوم الاثنين، بعدما أسقطت أثينا طلب الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل" بي سي ار" أو اختبار الأجسام المضادة بالنسبة للملقحين الذين يرغبون في دخول البلاد.

وقالت السلطات إن شهادة تطعيم صالحة معترف بها أوروبيا أصبحت كافية الآن.

وكانت اليونان قد فرضت متطلبات اختبارات إضافية على المسافرين الملقحين في ديسمبر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي ذلك الوقت، انتقدت دول أوروبية أخرى خطوة أثينا الأحادية.

ومازال يتعين على غير الملقحين تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي ار لمدة لا تزيد عن 72 ساعة أو اختبار الأجسام المضادة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وهذا ينطبق أيضا على المسافرين الذين لم تعد شهادة ثبوت حصولهم على التطعيم صالحة في بلادهم لأنهم لم يحصلوا على جرعة تنشيطية.

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