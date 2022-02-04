سفير الصين بالقاهرة يهنئ منتخب مصر للصعود لنهائي كأس أفريقيا

03:11 م الجمعة 04 فبراير 2022
سفير الصين بالقاهرة يهنئ منتخب مصر للصعود لنهائي كأس أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

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القاهرة - أ ش أ

هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، المنتخب القومي لكرة القدم لفوزه على منتخب الكاميرون، في نصف نهائي كأس أفريقيا.

وقال سفير الصين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم - "ألف مبروك للمنتخب المصري للتأهل للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، ندعو الأصدقاء المصرين؛ لمتابعة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الساعة 2 مساء اليوم".

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Asha
كأس أمم أفريقيا منتخب مصر لياو ليتشيانج كرة القدم منتخب الكاميرون الألعاب الأولمبية الشتوية

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