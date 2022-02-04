سفير الصين بالقاهرة يهنئ منتخب مصر للصعود لنهائي كأس أفريقيا
القاهرة - أ ش أ
هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، المنتخب القومي لكرة القدم لفوزه على منتخب الكاميرون، في نصف نهائي كأس أفريقيا.
وقال سفير الصين - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم - "ألف مبروك للمنتخب المصري للتأهل للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، ندعو الأصدقاء المصرين؛ لمتابعة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الساعة 2 مساء اليوم".
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