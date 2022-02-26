جونسون وزيلينكسي يدعوان لعزل روسيا "دبلوماسيًا وماليًا"

وكالات

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتصالاً هاتفيًا السبت، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد جونسون، للرئيس الأوكرانية على الحاجة إلى عزل تام لروسيا دبلوماسيًا وماليًا.

ورحبا بالرغبة المتزايدة للدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام "سويفت" المصرفي، بحسب ما أعلن داونينج ستريت.