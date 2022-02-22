العنف سيكون كارثيًا.. الأمم المتحدة تحث على الدبلوماسية في أوكرانيا

نيويورك - (د ب أ)

أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا على الرغم من التصعيد العسكري الروسي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك "لقد رأينا أنهم لا يزالون يخططون لإجراء محادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، على أمل أن يتم ذلك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في جنيف. نأمل أن تمضي هذه الخطط قدما".

وحذر دوجاريك من أن "الصراع العسكري سيكون كارثيا".

وكان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بعد غد الخميس في جنيف، إلا أن الشكوك تخيم الآن على الاجتماع في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات روسية في شرق أوكرانيا.