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روسيا تعلن عن اعتزامها إجراء اختبارات صاروخية خلال مناورات مع بيلاروس

08:47 م الجمعة 18 فبراير 2022
روسيا تعلن عن اعتزامها إجراء اختبارات صاروخية خلال مناورات مع بيلاروس

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانضمام إلى مناورة، لاختبار الترسانة النووية لبلاده، بحسب إعلان صدر فى هذا الشأن .

ومن المقرر اختبار صواريخ بعيدة المدى في تدريبات غدا السبت، تم التخطيط لتنفيذها منذ فترة طويلة.

يشارك أيضا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، حيث تجري الدولتان مناورة واسعة النطاق في جنوب بلاده على الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرر أن تستمر حتى غد الأحد المقبل.

تجري روسيا اختبارات لصواريخها عدة مرات في كل عام .

فلاديمير بوتين روسيا بيلاروس

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