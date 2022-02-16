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البيت الأبيض: شولتس يجري اتصالاً هاتفيًا مع بايدن بعد عودته من روسيا

06:12 م الأربعاء 16 فبراير 2022
البيت الأبيض: شولتس يجري اتصالاً هاتفيًا مع بايدن بعد عودته من روسيا

البيت الأبيض

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن المستشار الألماني أولاف شولتس يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد عودة شولتس من روسيا.

وأوضح البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي تحدد له مساء اليوم الساعة السادسة والنصف بتوقيت جرينتش.

كان شولتس توجه إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء حيث اجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين في ظل توترات خطيرة في الأزمة الأوكرانية.

وقام شولتس مؤخرًا بأول زيارة رسمية له للولايات المتحدة حيث عقد لقاء شخصيًا مع بايدن.

البيت الأبيض أولاف شولتس المستشار الألماني جو بايدن الرئيس الأمريكي روسيا

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