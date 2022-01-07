بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة

07:39 م الجمعة 07 يناير 2022
بايدن: لا أعتقد أن فيروس كورونا سيبقى لفترة طويلة

جو بايدن

وكالات:

توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن فيروس كورونا المستجد، لن يبقى لفترة طويلة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت الاثنين الماضي، حصيلة قياسية عالمية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وذلك بتخطيها حاجز المليون إصابة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه المتحور أوميكرون تفشيا متسارعا وصل لنحو 59 بالمئة من الإصابات بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر.

فيما لفت كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إلى أن الموجة الجديدة قد تبلغ ذروتها بعد أسابيع قليلة فقط.

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