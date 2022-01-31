البيت الأبيض يدافع عن لهجته القوية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

11:04 م الإثنين 31 يناير 2022
البيت الأبيض يدافع عن لهجته القوية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

البيت الأبيض

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واشنطن - (د ب أ)

دافع البيت الأبيض اليوم الاثنين عن لهجته القوية بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية وسط اتهامات بإثارة الذعر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لقد شعرنا بأنه من المهم أن نكون منفتحين وصريحين بشأن التهديدات الروسية. إنها ليست فقط كلمات. وترون تفاصيل ما نعرضه هنا".

وأضافت ساكي أن الواقع يشير إلى أن روسيا حشدت 100 ألف جندي ومعدات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا، فضلا عن أنها تدفع بقوات إلى بيلاروس.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: "إن جهودنا تتمثل في ضمان إطلاع الشعب الأمريكي والمجتمع العالمي على خطورة هذا التهديد".

وتنفي موسكو وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "بمجرد أن يدرك البيت الأبيض بأن هناك مخاطر معينة يستمرون في الحديث عنها. وهذا الأمر من وجهة نظري هو خاطئ لأن العالم يتفاعل بشدة مع تلك المخاطر".

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