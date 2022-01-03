تونس: قرار الإقامة الجبرية ضد نائب بحركة النهضة بسبب شبهات تزوير وإرهاب

09:24 م الإثنين 03 يناير 2022
تونس: قرار الإقامة الجبرية ضد نائب بحركة النهضة بسبب شبهات تزوير وإرهاب

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين

تونس - (د ب أ)

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الاثنين إن قرار الإقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي ردًا على انتقادات ضد قرار الإقامة الجبرية ضد القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري، إن "القرار لم يكن عبثيا بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب".

وأضاف الوزير أن "الشبهات تستند الى أبحاث"، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس.

الداخلية التونسية توفيق شرف الدين حركة النهضة نور الدين البحيري

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