دعت اليابان، على لسان وزير خارجيتها توشيميتسو موتيجي، كلا من إيران والولايات المتحدة إلى "العودة السريعة" لطاولة المفاوضات واستئناف المحادثات في القريب العاجل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يُنهي الصراع القائم بين الطرفين.

دعوة يابانية لاستئناف الحوار

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه موتيجي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أثناء زيارته الحالية إلى كينيا حيث جرت المحادثات بناءً على طلب رسمي من الجانب الإيراني، وفقا لما نقلته التقارير الصحفية اليابانية الصادرة اليوم الأحد.

مرونة إيرانية وتواصل وثيق

دعا وزير الخارجية الياباني، الجانب الإيراني إلى ضرورة إبداء أقصى قدر من المرونة لتسهيل كسر الجمود الدبلوماسي الحالي.

فيما قدّم الوزير الإيراني، شرحا مفصلا حول وضع بلاده الراهن ومسار المحادثات مع واشنطن، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية لهذا الملف.

وانتهى الاتصال الهاتفي باتفاق الطرفين على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين طوكيو وطهران لمتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة.

تأمين الملاحة في مضيق هرمز

أكد موتيجي، خلال الاتصال على الأهمية القصوى لضمان الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز الذي يواجه حاليا حالة من الحصار الفعلي.

وأشار الوزير الياباني إلى عبور سفينة مرتبطة باليابان للمضيق مؤخرا، مطالبا بضرورة السماح لجميع السفن المتبقية والمحتجزة بالمرور في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتجنب المزيد من التصعيد في الممرات المائية الحيوية.

وصول أول شحنة نفط خام

تترقب اليابان وصول أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي منذ إغلاق مضيق هرمز، حيث من المتوقع وصولها إلى الشواطئ اليابانية في وقت مبكر من يوم غد الإثنين.

وبحسب وزارة الصناعة اليابانية ومصادر مطلعة، فإن الناقلة ستقوم بتسليم شحنتها المستوردة من قِبل شركة "تايو أويل" إلى منشأة التكرير التابعة للشركة في مقاطعة "إيهيمه" غرب البلاد، لتكون بذلك أول شحنة تنجح في الوصول منذ بدء أزمة الإغلاق في الشرق الأوسط.