القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

01:08 م الثلاثاء 25 يناير 2022
القوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية

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رام الله- (د ب أ):

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 20 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت ثمانية من بيت لحم، وخمسة من الخليل، وأربعة من جنين، وثلاثة من رام الله .

على صعيد آخر، هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم مساكن أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، وذلك للمرة الـ197 على التوالي منذ عام 2000.

وأشارت الوكالة إلى أن هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة اليوم، يمثل المرة الأولى منذ مطلع العام الجاري بعدما تم هدمها 14 مرة في العام الماضي، آخرها كان يوم 20 ديسمبر الماضي .

ووفق الوكالة، "تواصل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وتجريف أراضٍ وتشجيرها كما حصل في قرية الأطرش – سعوة، قبل أسبوعين".

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية رام الله

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