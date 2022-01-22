ليبيا تعلن رسميًا الدخول في الموجة الرابعة من فيروس كورونا

10:30 م السبت 22 يناير 2022
ليبيا تعلن رسميًا الدخول في الموجة الرابعة من فيروس كورونا

فيروس كورونا

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طرابلس - (أ ش أ):

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا الدكتور حيدر السائح اليوم رسميًا دخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" .

ونقل موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن بيان المكتب الاعلامي التابع للمركز الزيادة في معدل التكاثر (1.5)R0 لرقم لم تشهده ليبيا لمدة طويلة تصل الى شهور، وبهذا تشهد ليبيا الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون ،مشيرا أن تقسيم ليبيا الى مناطق صِحية هو الحل الأمثل لمجابهة هذه الموجة، وأنه لا يمكن وضع تعليمات شاملة لكل المناطق الليبية، ولكن لكل منطقة على حدى.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 ليبيا

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