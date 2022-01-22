ليبيا تعلن رسميًا الدخول في الموجة الرابعة من فيروس كورونا

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا الدكتور حيدر السائح اليوم رسميًا دخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" .

ونقل موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن بيان المكتب الاعلامي التابع للمركز الزيادة في معدل التكاثر (1.5)R0 لرقم لم تشهده ليبيا لمدة طويلة تصل الى شهور، وبهذا تشهد ليبيا الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون ،مشيرا أن تقسيم ليبيا الى مناطق صِحية هو الحل الأمثل لمجابهة هذه الموجة، وأنه لا يمكن وضع تعليمات شاملة لكل المناطق الليبية، ولكن لكل منطقة على حدى.