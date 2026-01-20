إعلان

بمشاركة 100 فنان ناشئ.. انطلاق برنامج «الفنون التشكيلية» لشباب جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

01:01 م 20/01/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء فعاليات برنامج «الفنون التشكيلية» لأعضاء فرق الفنون، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة الطور، للفئة العمرية من 8 إلى 17 عامًا، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن البرنامج يتضمن عددًا من الورش الفنية والتعليمية المتخصصة، التي تسهم في تنمية الحس الفني، وتعزيز مهارات الابتكار والإبداع لدى المشاركين، بهدف إخراج منتجات فنية متميزة تواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن البرنامج يضم تحت مظلته 100 مشارك، ويشمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة الإبداعية في مجالات الشمع، والخيامية، والموزاييك، والمكرمية، وهي من الفنون التي تحفز على المشاركة، وتدعم المواهب الواعدة، وتسهم في تمكينها، وتعزيز مكانة الفنون التشكيلية باعتبارها حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء، وتنمية الجانب الفني والإبداعي لديهم، وصقل المواهب، وغرس ثقافة العمل الحر في مجالات جديدة، إلى جانب إحياء تراث الفن المصري.

وأكد أن الوزارة تحرص على دعم الفنون التشكيلية، كونها تمثل امتدادًا لعراقة وعروبة الهوية المصرية، وتشجع النشء والأجيال الجديدة على الحفاظ على التراث المصري القديم، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

برنامج الفنون التشكيلية لشباب جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء

