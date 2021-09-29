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السودان: تواصل بناء سد النهضة يشكل تهديدًا مباشرًا علينا

12:27 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
السودان: تواصل بناء سد النهضة يشكل تهديدًا مباشرًا علينا

وزير الري السوداني ياسر عباس

(وكالات):

شدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على تمسك الخرطوم بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.

وخلال بحثه مع جلين مايلز، السفير الأسترالي لدى السودان، والمقيم بالقاهرة، سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وفرص الاستثمار المحتملة في مجال المياه مع الشركات الاسترالية"، حذر ياسر عباس من أن "السودان يتأثر مباشرة من سد النهضة، خاصة بقرارات الملء الأحادية للعام الثاني على التوالي".

وأكد عباس أن "تواصل عمليات بناء سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا للسودان".

هذا وستعرض وزير الري السوداني فرص الاستثمار في مجالات المياه مع الشركات الاسترالية، لافتا إلى "وجود فرص كبيرة في مجال الري، وطلبات الطاقة الشمسية".

ياسر عباس سد النهضة جلين مايلز وزير الري السوداني النيل الأزرق

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