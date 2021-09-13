Masrawy logo white

جنوب أفريقيا تخفف قيود كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومية

12:25 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
جنوب أفريقيا تخفف قيود كورونا بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومية

سيريل رامافوزا

جنوب إفريقيا - (أ ش أ)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع نقل البلاد إلى حالة الطوارئ من المستوى الثاني.
وأشار رامافوزا في خطاب متلفز نقلته صحيفة "صنداي تايمز" المحلية، إلى أنه بعد انخفاض أعداد المصابين اليومية، فإنه سيتم تخفيف القيود الاجتماعية المخصصة لمكافحة جائحة كورونا، على أن يتم تقصير عدد ساعات حظر التجوال.

وقال رامافوزا إنه رغم عدم انتهاء الموجة الثالثة من الجائحة بعد، إلا أن البلاد شهدت انخفاضا ثابتا في حالات العدوى الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما دفع اللجنة الوزارية الاستشارية حول "كوفيد-19" إلى التوصية بتخفيف القيود.

وأوضح رامافوزا أن موعد بداية حظر التجوال يوميا سيتأخر ساعة واحدة ليبدأ من 11 مساء وينتهي في الرابعة فجرا، وهو ما يعني أن المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم ومراكز الرياضة ستغلق في العاشرة مساء لتتيح للعاملين وقتا للوصول إلى منازلهم قبل بدء الحظر.
وأضاف رامافوزا أن عدد الناس في التجمعات داخل المنازل سيرتفع من 50 إلى 250 شخصا، بينما سيرتفع المسموح بتجمعهم في الخارج من 100 شخص إلى 500 شخص، وهو ما سيعود بالنفع على الأحزاب السياسية في حملاتها لانتخابات الحكومات المحلية في نوفمبر المقبل.
وشدد رامافوزا على أهمية تلقيح كل أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه في وقت قريب سيُطالب كل مواطن بتقديم إثبات تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، متابعًا أن وزارة الصحة تدرس طرق تقديم جواز سفر اللقاح، على أن يدلي بالمزيد من التفاصيل عندما تصل الإجراءات الجديدة إلى مكتبه.

هذا المحتوى من

سيريل رامافوزا جنوب أفريقيا إصابات كورونا

الخبر التالى:

كوندوليزا رايس: الولايات المتحدة أكثر أمانًا مما كانت عليه قبل 11 سبتمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا