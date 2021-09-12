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بيلاروس تعتزم شراء أسلحة روسية بأكثر من مليار دولار

07:42 م الأحد 12 سبتمبر 2021
بيلاروس تعتزم شراء أسلحة روسية بأكثر من مليار دولار

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إنه يعتزم شراء أسلحة روسية تزيد قيمتها على مليار دولار.
وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا) أن لوكاشينكو ناقش مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المعدات الجديدة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضى .
وقال لوكاشينكو اليوم الأحد خلال زيارته لموقع عسكري بالقرب من بلدة بارانوفيتشى في غربي بيلاروس إن إحدى الصفقات المحتملة تتعلق بنظام الدفاع الجوى (إس 400).
و تجري روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية مشتركة في البلدين يشارك فيها نحو 200 ألف جندي.
وكان بوتين قد استقبل لوكاشينكو لإجراء محادثات في موسكو يوم الخميس الماضي.
وتعرض جهاز الدولة التابع للوكاشينكو لضغوط متزايدة من الغرب بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضى والتي اعتبرت مزورة على نطاق واسع وبعد الحملة الوحشية على المتظاهرين السلميين .
وفرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على بيلاروس.

ألكسندر لوكاشينكو بيلاروس شراء أسلحة روسية

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