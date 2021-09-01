Masrawy logo white

بايدن يطمئن زيلينسكي بشأن مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا

10:21 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
بايدن يطمئن زيلينسكي بشأن مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواجه العداء الروسي تجاه بلاده، وذلك خلال أول لقاء بينهما اليوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بشدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".

وشكر زيلينسكي بايدن على التبرعات الأمريكية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه قال إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"ناتو".

يشار إلى أن أوكرانيا تشارك بالفعل في العديد من مهام الناتو، بما في ذلك عمليات الإجلاء من أفغانستان الشهر الماضي، لكن انضمامها إلى الحلف ستعتبره موسكو استفزازا لها.

جو بايدن أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي روسيا

الخبر التالى:

رئيس الأركان الأمريكية: من المحتمل التعاون مع طالبان في مواجهة "داعش خراسان"‎‎

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا