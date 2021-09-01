بايدن يطمئن زيلينسكي بشأن مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواجه العداء الروسي تجاه بلاده، وذلك خلال أول لقاء بينهما اليوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بشدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".

وشكر زيلينسكي بايدن على التبرعات الأمريكية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه قال إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"ناتو".

يشار إلى أن أوكرانيا تشارك بالفعل في العديد من مهام الناتو، بما في ذلك عمليات الإجلاء من أفغانستان الشهر الماضي، لكن انضمامها إلى الحلف ستعتبره موسكو استفزازا لها.