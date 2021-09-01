جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم 217 مليونًا و665 ألفًا و655 حالة
واشنطن - أ ش أ:
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 217 مليونا و665 ألفا و655 حالة.
وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و518 ألفا و697 حالة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 39 مليونا و198 ألفا و72 حالة حتى الآن.
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