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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم 217 مليونًا و665 ألفًا و655 حالة

08:41 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم 217 مليونًا و665 ألفًا و655 حالة

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 217 مليونا و665 ألفا و655 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و518 ألفا و697 حالة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 39 مليونا و198 ألفا و72 حالة حتى الآن.

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