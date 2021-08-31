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نجاة طيارين بعد حادث لمقاتلة "إف 16 فايبر" في تايوان

07:42 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
نجاة طيارين بعد حادث لمقاتلة "إف 16 فايبر" في تايوان

أرشيفية

تايبيه-(د ب أ):

خرج طياران من سلاح الجو التايواني دون أن تلحق بهما أي إصابات من طائرتهما المقاتلة "إف-16 فايبر" ذات المقعدين بعد أن تجاوزت الطائرة المدرج عند هبوطها في جنوبي تايوان صباح اليوم الثلاثاء.

كانت الطائرة المتقدمة المتمركزة في قاعدة هوالين الجوية شرقي تايوان تشارك في الاستعدادات لمناورات هان جوانج العسكرية السنوية المقرر إجراؤها يومي 13 و 17 سبتمبر عندما هبطت في قاعدة بنجتونج الجوية الساعة 0632 صباحا بالتوقيت المحلي (2232 من مساء الإثنين بتوقيت جرينتش) وانحرفت عند نهاية المدرج.

وأظهرت تقارير إخبارية تليفزيونية محلية طيارين يقفزان من قمرة قيادة الطائرة التي انهارت معدات الهبوط الأمامية الخاصة بها.

وقال اللفتنانت جنرال هوانج تشىه وي، رئيس أركان القوات الجوية، للصحفيين في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع صباح اليوم الثلاثاء إنه تم سحب الطائرة إلى موقع في القاعدة وجاري إصلاحها.

سلاح الجو التايواني مقاتلة إف 16 تايوان

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