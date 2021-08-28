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إعصار "إيدا" يهدد ساحل جنوب الولايات المتحدة.. ويتسبَب في إجلاء الآلاف

04:18 م السبت 28 أغسطس 2021
إعصار "إيدا" يهدد ساحل جنوب الولايات المتحدة.. ويتسبَب في إجلاء الآلاف

ارشيفيه

واشنطن- (بي بي سي):

مع اقتراب إعصار إيدا من الساحل الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية. أخلت السلطات أكثر من ثمانين منصة حفر لاستخراج النفط في خليج المكسيك من العاملين، وحثت العديد من سكان مدينة نيو أورلينز على مغادرة منازلهم.

وتوقف بحسب مسؤولي المنطقة نصف الإنتاج من النفط والغاز.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن إيدا قد يصبح شديد الخطورة بحلول يوم غد الأحد، ويتوقع أن يؤدي عند وصوله اليابسة إلى رياح تصل في خطورتها الفئة الرابعة. وقد تهدد بسبب سرعتها المدمرة وشدتها القاطنين في المناطق الساحلية في ولايتي "لويزيانا" و"ميسيسيبي".

وكانت الأمطار الشديدة والرياح قد أدت إلى حدوث انهيارات أرضية في جامايكا، وأصاب إعصار إيدا كوبا وأدى إلى هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح عاتية على المنطقة الغربية منها.

هذا المحتوى من

BBC
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