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الصحة العالمية تشيد بدور مصر في مكافحة كورونا

11:22 م الخميس 26 أغسطس 2021
الصحة العالمية تشيد بدور مصر في مكافحة كورونا

منظمة الصحة العالمية

الأقصر - (أ ش أ):

أشادت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة حسن القصير بدور مصر في مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، كما أثنت على الدور الريادي العالمي لمصر في ملف اللقاحات.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية - خلال لقائها محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم اليوم الخميس، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور طاهر اسماعيل ووكيل المديرية الدكتورة الهام الجبلاوي - على العمل "يدا بيد" مع وزارة الصحة المصرية، ومساندة الوضع الصحي بمحافظة الأقصر.

من جانبة استعرض المحافظ موقف القيادة السياسية الحازم في التعامل مع أزمة كورونا، وتوجيهات الحكومة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للخروج من الأزمة، منوها باستقبال مصر - هذا العام - العديد من البطولات الرياضية الدولية مثل كأس العالم لكرة اليد فى يناير الماضى وبطولات العالم للرماية والشيش.

وأشاد محافظ الأقصر بدور منظمة الصحة العالمية في مصر، مشيرا إلى استمرار إعطاء اللقاحات لجميع العالمين وجميع القطاعات بالمحافظة .

وكانت ممثل منظمة الصحة العالمية قد حضرت اللقاء السنوي الذي يقام على مستوى الجمهورية، لمديري إدارات وفرق مكافحة فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة والذى يقام لأول مرة في محافظة الاقصر.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19 لقاحات كورونا

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