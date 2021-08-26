Masrawy logo white

ألمانيا تعلن إجلاء جميع جنودها ودبلوماسيها من كابول

08:20 م الخميس 26 أغسطس 2021
ألمانيا تعلن إجلاء جميع جنودها ودبلوماسيها من كابول

وزارة الدفاع الألمانية

برلين - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور مساء اليوم الخميس أن سلاح الجو الألماني استكمل إجلاء جميع الجنود الألمان والدبلوماسيين وأفراد الشرطة المتبقين من العاصمة الأفغانية كابول.

وجاء إعلان كرامب-كارنباور، الرئيسة السابقة لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عقب إٌقلاع آخر طائرة إجلاء من كابول، لتنتهي بذلك مهمة الإجلاء التي قام بها الجيش الألماني على مدار 11 يوما.

وأكدت كرامب-كارنباور، والمستشارة ميركل، أن الحكومة الألمانية ستواصل محاولاتها لمساعدة من هم في حاجة للحماية على الخروج من أفغانستان.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم:" أنهينا الجسر الجوي اليوم"، وتابعت: "نعمل بجهد كبير من أجل التفاوض مع طالبان على الشروط الخاصة باستمرار إتاحة رحلات الخروج".

وقال المفتش العام (رئيس الأركان) للجيش الألماني، ابرهارد تسورن، اليوم عن المهمة التي بدأت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي إن الجيش أجلى 5200 شخص من 45 دولة من أفغانستان منذ بدء مهمة الجيش في السادس عشر من الشهر الجاري، وأوضح القائد العسكري أن من بين هؤلاء 4200 أفغاني و505 ألماني.

وزارة الدفاع الألمانية كابول ألمانيا

الخبر التالى:

"الحرة" الأمريكية: "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجومي مطار كابول الأفغاني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجومي مطار كابول الأفغاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا