بلجيكا: أنهينا عمليات الإجلاء من مطار كابول

بروكسل- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دي كرو، الخميس، أن بلجيكا نفذت آخر عملياتها الإجلائية من مطار كابول مساء أمس الأربعاء، حيث أحضرت أكثر من 1400 شخص من أفغانستان الأسبوع الماضي.

وقال دي كرو في مؤتمر صحفي صباح الخميس إن وضع "الفوضى والخطر" بالفعل على الأرض "تدهور بشدة على مدار اليوم".

وأضاف أن بلجيكا تلقت أيضا معلومات من الولايات المتحدة وغيرها من الدول أن هجوما انتحاريا في منطقة المطار بات وشيكا.

وقال إن ما إجماليه 23 رحلة جوية نظمتها بلجيكا أخذت الأشخاص من العاصمة الأفغانية إلى إسلام أباد في باكستان.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، في المؤتمر نفسه، أن هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مواطنين بلجيكيين وأفراد أسرهم وأشخاص من الدول الشريكة مثل هولندا ولوكسمبورج بالإضافة إلى عدد من الأشخاص في خطر وشيك.