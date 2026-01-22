إعلان

المرصد السوري : انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن مدينة كوباني شرق حلب

كتب : مصراوي

10:45 ص 22/01/2026

المرصد السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق- (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن مدينة كوباني، شرق محافظة حلب، تشهد حصارًا خانقًا منذ يوم أمس، في ظل هجمات متزامنة تشنّها فصائل تابعة للحكومة السورية على ريف المدينة من جميع الجهات، ما يضع عشرات الآلاف من المدنيين أمام خطر إنساني.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم: "هذا التصعيد الخطير يأتي بالتزامن مع انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات عن المدينة، الأمر الذي يضاعف المخاوف من ارتكاب مجازر بحق المدنيين، ويمنع توثيق الانتهاكات أو إيصال نداءات الاستغاثة إلى العالم الخارجي".

وأكد المرصد أن "الأوضاع الإنسانية في تدهور متسارع، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى استمرار انقطاع الكهرباء والماء منذ بدء المعارك، وسط حالة من الذعر تسود بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، في ظل القصف والتهديدات المستمرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المرصد السوري انقطاع الاتصال عن مدينة كوباني محافظة حلب الحكومة السورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
زووم

حقيقة "فيديو شيرين عبدالوهاب المؤلم في المستشفى"- تحقق محتوى
بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"
شئون عربية و دولية

بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"
رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم
اقتصاد

رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم
"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
أخبار المحافظات

"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر