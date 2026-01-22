إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:00 م 22/01/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 22-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع..

