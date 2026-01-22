إعلان

رئيسة وزراء الدنمارك: بلادي لا تستطيع التفاوض على سيادتها

كتب : مصراوي

11:25 ص 22/01/2026

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كوبنهاجن- (أب)

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الخميس أن بلادها لا تستطيع التفاوض على سيادتها، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق على وضع " إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن أمن القطب الشمالي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان ترامب قد تراجع أمس الأربعاء عن تهديده بفرض رسوم على ثمان دول أوروبية للضغط لتطبيق السيطرة الأمريكية على جرينلاند، الأراضي شبه ذاتية الحكم التابعة للدنمارك العضوة بالناتو.

وقالت فريدريكسن في بيان إن الأمن في منطقة القطب الشمالي مسألة تخص جميع دول الناتو، ومن " الجيد والطبيعي" أن يتم مناقشة هذا الأمر بين الرئيس الأمريكي والأمين العام للناتو مارك روته.

وأضافت أنها تتحدث مع روته" باستمرار" بما في ذلك قبل وبعد لقاء ترامب في دافوس.

وكتبت أن الناتو على دراية كاملة بموقف الدنمارك بأنه يمكن التفاوض بشأن أي أمر سياسي، بما في ذلك قضايا الأمن والاستثمار والاقتصاد – " ولكن لا يمكننا التفاوض بشأن سيادتنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي جرينلاند

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
"عقوبات فادحة وننتظر السنغال".. حفيظ الدراجي يفتح النار على كاف بسبب الجزائر
رياضة عربية وعالمية

"عقوبات فادحة وننتظر السنغال".. حفيظ الدراجي يفتح النار على كاف بسبب الجزائر
بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"
شئون عربية و دولية

بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"
هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
أخبار البنوك

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين
أخبار المحافظات

"تعليم قنا" تنفي تسريب الإنجليزي وتكشف سر تأخر امتحان الهندسة ساعتين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر