رئيسة وزراء الدنمارك: بلادي لا تستطيع التفاوض على سيادتها

كوبنهاجن- (أب)

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الخميس أن بلادها لا تستطيع التفاوض على سيادتها، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق على وضع " إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن أمن القطب الشمالي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان ترامب قد تراجع أمس الأربعاء عن تهديده بفرض رسوم على ثمان دول أوروبية للضغط لتطبيق السيطرة الأمريكية على جرينلاند، الأراضي شبه ذاتية الحكم التابعة للدنمارك العضوة بالناتو.

وقالت فريدريكسن في بيان إن الأمن في منطقة القطب الشمالي مسألة تخص جميع دول الناتو، ومن " الجيد والطبيعي" أن يتم مناقشة هذا الأمر بين الرئيس الأمريكي والأمين العام للناتو مارك روته.

وأضافت أنها تتحدث مع روته" باستمرار" بما في ذلك قبل وبعد لقاء ترامب في دافوس.

وكتبت أن الناتو على دراية كاملة بموقف الدنمارك بأنه يمكن التفاوض بشأن أي أمر سياسي، بما في ذلك قضايا الأمن والاستثمار والاقتصاد – " ولكن لا يمكننا التفاوض بشأن سيادتنا".