مات منذ 3 أيام.. العثور على جثة مسن متحللة داخل شقته بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:01 م 22/01/2026

جثة - أرشيفية

اكتشف أهالي جثة في حالة تحلل رمي تخص مسن في العقد السابع من العمر عقب وفاته في ظروف غامضة داخل منزله بمدينة الرحمانية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مركز شرطة الرحمانية، إخطارًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم الذي لم يُشاهد منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وبالانتقال والفحص، تبين لضباط المباحث وجود جثة فتحي.م.م، 65 عامًا، بالمعاش، في حالة تحلل رمي. وأكد مفتش الصحة أن الوفاة مرّ عليها نحو 3 أيام، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

باشرت جهات التحقيق أعمالها، وكلفت المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

