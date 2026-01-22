إعلان

روسيا تعلن شرطها لتحويل مليار دولار إلى مجلس ترامب للسلام في غزة

كتب : محمود الطوخي

11:31 ص 22/01/2026

روسيا

اشترط الكرملين، الخميس، رفع التجميد عن الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة، لإتمام تحويل مبلغ مليار دولار كرسوم عضوية في "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيله.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إحاطة إعلامية: "هذا يتطلب رفع الحظر.. وسيتطلب اتخاذ إجراءات معينة من جانب الولايات المتحدة".

وأوضح بيسكوف، أنه لم يتضح بعد كيف سيتم إضفاء الطابع الرسمي على المساهمة قانونيا، مشيرا إلى أن الآلية القانونية لا تزال بحاجة إلى مناقشة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، الأربعاء، استعداد موسكو لتوجيه مليار دولار من أموالها المجمدة لصالح المجلس، موضحا أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بدراسة الوثائق والتشاور مع "الشركاء الاستراتيجيين" قبل الرد على الدعوة الشخصية التي وجهها له ترامب للانضمام إلى المجلس.

وشدد بوتين على أن الاقتراح يركز على "حل الوضع الإنساني الحاد في غزة" وإعادة الإعمار.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج"، تنص مسودة ميثاق المجلس على منح "عضوية دائمة" للدول التي تساهم بمليار دولار على الأقل في السنة الأولى، بينما تقتصر العضوية العادية على 3 سنوات قابلة للتجديد.

وتلقت نحو 60 دولة، من بينها الصين وأوكرانيا، دعوات للمشاركة في المجلس المقرر تفعيله ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الموقعة في أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحماس.

