بريطانيا.. "اللوردات" يقر حظر "السوشيال ميديا" للمراهقين

كتب : محمود الطوخي

12:06 م 22/01/2026

مجلس اللوردات البريطاني ارشيفية

صوّت مجلس اللوردات البريطاني، الأربعاء، لصالح تعديل تشريعي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ16 عاما، في خطوة تزيد الضغوط السياسية والشعبية على الحكومة لإقرار الحظر رسميا.

وحظي التعديل، الذي تقدم به اللورد المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتا مقابل 150، مدعوما بأصوات من حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وعقب التصويت، قال ناش: "الليلة، وضع رفاقنا مستقبل أطفالنا في المقام الأول. هذا التصويت هو بداية عملية وقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل".

واستبقت الحكومة التصويت بإعلان "داونينج ستريت"، أنها لن تقبل التعديل في الوقت الراهن، مشيرة إلى رغبتها في انتظار نتائج مشاورات مقررة الصيف المقبل قبل إصدار التشريع.

ومن المقرر، أن التعديل الآن إلى مجلس العموم حيث يتمتع حزب العمال بالهيمنة. وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد صرح الاثنين بأنه "لا يستبعد أي خيار" لحماية الأطفال، لكنه لم يلتزم بالحظر الفوري.

وتتصاعد الدعوات داخل حزب العمال الحاكم والمعارضة لتحذو لندن حذو أستراليا التي طبقت الحظر في 10 ديسمبر الماضي.

ودعا أكثر من 60 نائبا عماليا، وشخصيات عامة مثل الممثل هيو جرانت، الحكومة على دعم المقترح، مؤكدين أن "الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة الضرر".

وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يوجوف" في ديسمبر أظهر تأييد 74% من البريطانيين للحظر، بينما حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن القرار قد يخلق "شعورا زائفا بالأمان".

