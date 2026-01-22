قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تمتلك أكثر من 12 ألفًا و500 مقدم مشورة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، يتحملون مسؤولية توفير وسائل تنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المدى.

وتعقد وزارة الصحة، فعاليات اليوم العلمي المتخصص حول الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، وبمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في المجال الطبي، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بمأمونية الولادة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة.

وأوضحت الألفي أن معدلات الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى نحو 80% من إجمالي الولادات، في حين تتم قرابة 70% من الولادات داخل المستشفيات الخاصة، معتبرة أن هذه الأرقام تمثل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة الصحية.

وأكدت نائب وزير الصحة والسكان أن "ملف الولادة القيصرية في يد الطبيب، والقرار الطبي هو العامل الحاسم في ضبط معدلات القيصرية والحد من اللجوء غير المبرر إليها".

وأضافت أن تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل يُعدان عنصرين أساسيين في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن الحمل المتقارب.

وشددت الألفي على أهمية إقناع السيدة بتركيب وسائل تنظيم الأسرة قبل مغادرتها المستشفى بعد الولادة، باعتبار ذلك خطوة محورية في ضبط النمو السكاني، وحماية صحة الأم والطفل، ودعم جهود الدولة في هذا الملف.