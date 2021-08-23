سي إن إن: أنباء عن وقوع إطلاق نار بين مجهولين وقوات أمريكية وأفغانية وألمانية بمطار كابول

كابول-(أ ش أ):

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين في نبأ عاجل لها بوقوع إطلاق نار بين مسلحين مجهولين وقوات أمريكية وأفغانية وألمانية في مطار كابول بأفغانستان.

وقال الجيش الألماني -وفقًا لـ"سي إن إن" إن الاشتباكات المسلحة وقعت عند البوابة الشمالية لمطار كابول، مشيرا إلى مقتل أحد أفراد الأمن الأفغاني وإصابة ثلاثة آخرين.

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