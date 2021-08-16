الهند تُسجل 32 ألفا و937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي-(د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين تسجيل 32 ألفا و937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 32 مليونا و225 ألفا و513 حالة.
ونقلت صحيفة "تايمز اوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 417 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 431 ألفا و 642 حالة.
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