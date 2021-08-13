"الخارجية الأمريكية" ترحب بتولي السفير الصيني الجديد مهام منصبه

واشنطن-(أ ش أ):

رحبت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بتولي السفير الصيني الجديد تشين جانج مهام منصبه.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في واشنطن العاصمة.

وخلال الاجتماع، استعرضت شيرمان قضايا من اجتماعاتها مع مسؤولي الصين في تيانجين شهر يوليو الماضي وأعربت عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة المناقشات.

ومن جانبه، قال تشين ردا على أسئلة وسائل الإعلام عقب الاجتماع إن "الجانبين أجريا مناقشات معمقة وصريحة".

وذكر تشين أن "الجانبين اتفقا على أن العلاقات الصينية-الأمريكية مهمة للغاية، وأنه من الضرورة أن يقوم الجانبان بحل القضايا من خلال الحوار والتواصل، وإدارة الاختلافات والخلافات بشكل ملائم، وتحسين العلاقات الثنائية".