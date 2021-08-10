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بلينكن يعين مستشارًا لأمن الطاقة للحد من مخاطر "نورد ستريم 2"

11:46 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
بلينكن يعين مستشارًا لأمن الطاقة للحد من مخاطر "نورد ستريم 2"

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن تعيين آموس هوشتاين كمستشار أول للوزارة لشئون أمن الطاقة، مؤكدا أن تعيينه يؤكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أمن الطاقة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وأضاف بلينكن، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن تركيز هوشتاين الفوري سينصب على تنفيذ الإجراءات الرامية للحد من المخاطر التي يشكلها خط أنابيب " نورد ستريم 2 " على النحو الذي تضمنه البيان المشترك الأمريكي ـ الألماني يوم 21 يوليو الماضي بشأن دعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المناخية.

ولفت إلى أن هوشتاين، بخبرته في هذا المجال، يناسب تنفيذ استراتيجية أمريكية متكاملة لتعزيز أمن الطاقة العالمي ، وخاصة في وسط وشرق أوربا، كما يؤكد تعيينه عزم الإدارة على استخدام دبلوماسية الطاقة لضمان أمن الإمدادات خلال هذه الفترة ومنع استخدام روسيا للطاقة كسلاح سياسي وتعزيز مستقبل آمن في مجال الطاقة لأوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.

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أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي نورد ستريم 2

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