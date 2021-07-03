وزارة الخارجية الأوكرانية تنفي إغلاق الحدود مع بيلاروسيا

كييف- أ ش أ:

نفت وزارة الخارجية الأوكرانية إغلاق حدودها مع بيلاروسيا، رافضةً اتهامات بتوريد أسلحة إلى بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو - في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن كييف ترفض رفضًا قاطعًا اتهامات بيلاروسية بخصوص توريد أسلحة من أوكرانيا، مؤكدًا أن أوكرانيا لم تتدخل أبدا في الشئون الداخلية لبيلاروسيا ولن تفعل ذلك في المستقبل.

وشدد نيكولينكو على أن الجانب الأوكراني لم يتلق إخطارات رسمية حتى الآن بشأن إغلاق الحدود مع بيلاروسيا، موضحًا أن الشعب البيلاروسي سيعاني من مثل هذه الخطوة في المقام الأول.

وأكدت دائرة حرس حدود الأوكرانية أيضًا أنها لم تحصل على أي إخطار رسمي من الجانب البيلاروسي بشأن تغييرات في حماية الحدود.